Фомин не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин не поедет в сборную России на сентябрьский сбор из-за травмы, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

27-летний россиянин пропустил матч РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и игру FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Также в матче с «Краснодаром» из-за травмы головы был заменен вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать. Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», — сказал Пивоваров.

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.