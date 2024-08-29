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Фомин не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Вьетнама и Таиланда

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин не поедет в сборную России на сентябрьский сбор из-за травмы, сообщил ТАСС генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

27-летний россиянин пропустил матч РПЛ с «Краснодаром» (0:1) и игру FONBET Кубка России с «Крыльями Советов» (5:1). Также в матче с «Краснодаром» из-за травмы головы был заменен вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

«По Луневу посмотрим, на данный момент есть задача подготовить его к матчу с «Оренбургом». Посмотрим, удастся ли это сделать. Фомин точно не поедет. Он получил повреждение задней поверхности бедра, еще не восстановился», — сказал Пивоваров.

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

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Источник: ТАСС
Даниил Фомин
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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