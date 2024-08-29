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Сегодня, 09:45

Слуцкий: «Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно лучше, чем условные Куба или Туркменистан»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» оценил соперников сборной России на сентябрьские матчи.

«В целом, плохо смотрю на то, что мы не участвуем в официальных соревнованиях. Сегодня задача РФС — играть. И мы делаем это с теми, с кем договоримся. Если договорились с Вьетнамом и Таиландом, это точно будет лучше, чем условные Куба или Туркменистан. Хорошо, что просто удается договориться», — сказал Слуцкий «СЭ».

Сборная России по футболу в сентябре проведет два товарищеских матча. 5-го числа россияне сыграют против Вьетнама, а 7-го — против Таиланда.

Леонид Слуцкий. «Дзюба всегда был медленной телегой, но все остальное на месте. Кто его возьмет, сорвет джекпот». Интервью Слуцкого

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
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Леонид Слуцкий
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