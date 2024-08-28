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Сегодня, 14:31

Круговой признался, что соскучился по матчам за сборную России

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Защитник московского ЦСКА Данил Круговой отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьские товарищеские матчи.

«Эмоции от попадания в расширенный список сборной — отличные. Для меня честь играть за сборную, поэтому сильно хочется съездить на товарищеские матчи, чтобы показать себя. Тем более давно не вызвался и уже соскучился по сборной», — сказал Круговой Sport24.

5 и 7 сентября сборная России проведет контрольные игры против Вьетнама и Таиланда соответственно.

Источник: Sport24
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