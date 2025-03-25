Дюков назвал качественными матчи России против Гренады и Замбии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал победы сборной России в BetBoom товарищеских матчах с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

— Считаю, что провели качественный сбор и качественные игры, — сказал Дюков. — Может быть, игры были не с самыми качественными соперниками, но порадовало желание, с которым провели эти матчи.

— Оправдал ли вызов Дзюба?

— Думаю, что да. Забил важный гол для команды и для себя. То достижение, которое он установил — значимое. Я Артема поздравил.

Национальная команда одержала восьмую победу подряд. В этих играх сборная под руководством Валерия Карпина забила 44 мяча и не пропустила ни одного.

— С точки зрения привлечения болельщиков на трибуны, против не самого сильного соперника очень важно было вызвать Дзюбу?

— Все решения по игрокам принимает главный тренер. Это было его решение. Он несколько раз комментировал его вызов: Артем заслужил своей игрой. За сборную он вышел и забил рекордный мяч.

(Дарик Агаларов)