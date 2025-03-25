Газзаев назвал полной доминацией разгромную победу России над Замбией

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на разгромную победу сборной России в матче с Замбией (5:0).

«Не смотря на статус соперника, это международный матч, что для нашей сборной сейчас необходимо. Очень важно, что за эти два игры, с Замбией и Гренадой, практически все смогли сыграть. Конечно, была полная доминация нашей сборной и сегодня, и на прошлой неделе с Гренадой, так что рассуждать о тактическом и техническом превосходстве наших игроков над соперником — это лишнее. В любом случае, задачи, которые поставили перед игроками на эти матчи, был выполнен: сыграли практически все, отработали те установки и тактики, которые поставил перед ними тренер», — сказал Газзаев «СЭ».

Бывший главный тренер ЦСКА также отметил игру хавбека «Зенита» Максима Глушенкова, оформившего хет-трик.

«Можно за него лишь порадоваться. За сборную забить хет-трик, несмотря на уровень соперника — это вдохновляющее. Будем надеяться, что эта игра придаст ему уверенности, и поможет лучше сыграть на заключительном этапе чемпионата. Во второй части сезона Максим был не очень убедителен, а ведь сейчас у нас идет чемпионская гонка. Так что будет хорошо, если он после этой игры наберет форму и сможет помочь своей команде в крайне важный момент», — добавил Газзаев.

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0.

Летом у России запланированы два матча: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня — в гостях с Белоруссией.

Денис Сафронов