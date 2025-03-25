Карпин: «Замбия не показала всего потенциала. В этом вина футболистов сборной России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги товарищеского матча с командой Замбии (5:0).

— Что можете сказать о матче?

— Разочарование точно нет. Замбия не показала всего потенциала. В этом вина наших футболистов. Не надо принижать эту сборную, неправильно их сравнивать с Гренадой. Мы использовали их слабые стороны. Все хорошо, поблагодарил наших игроков.

— Крен в атаку был на фланг Кругового. Это была заготовка?

— Не было установки атаковать через левый фланг, а завершать атаки на правом, как это было при втором голе. Понятно, что Осипенко любит и умеет продвигать мяч вперед и искать адресаты передач. Может быть, с этим связан крен на атаку на левом фланге. Хотя во втором тайме казалось, что больше атак проходило через правый фланг. Поэтому футболисты высокого уровня решают, видят продолжение атаки сами.

19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0 в BetBoom Матче Сборной России.