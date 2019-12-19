Душан Анджелкович: «Ле Таллек мог бы попасть в состав сборной России»

Бывший одноклубник Дамьена Ле Таллека Душан Анджелкович считает, что француз сможет пробиться в сборную России. Ранее французский полузащитник сообщил, что получает российское гражданство и готов к вызову в национальную команду.

— Еще уезжая из «Црвены Звезды», он думал о возвращении в РПЛ, — рассказал «Известиям» бывший одноклубник Ле Таллека по сербскому клубу Душан Анджелкович. — Но в итоге перешел в очень сильный чемпионат Франции и стал играть за «Монпелье». Для меня Дамьен — очень сильный игрок и отличный человек. Он суперфутболист и доказывает это своей стабильной игрой на протяжении долгого времени. Ле Таллек — основной игрок сильного французского клуба — это о многом говорит. Думаю, он бы мог попасть в состав сборной России.