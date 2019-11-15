Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Россияне уже вышли на Евро, в случае победы с крупным счетом они могут занять первое место в группе.

— Только после финального свистка можно будет сказать, стала ли наша сборная сильнее по сравнению с первым матчем против бельгийцев, — цитируют «Известия» Аленичева. — Конечно, мы уже решили очень важную задачу выхода на Евро-2020, но впереди не менее значимая цель — занять первое место в группе. Это даст нам определенные привилегии при жеребьевке.

Игра Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало — в 20.00 по московскому времени.