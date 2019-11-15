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Дмитрий Аленичев: «Россия уже вышла на Евро, впереди значимая цель — первое место в группе»

08:27

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от матча национальной команды против Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. Россияне уже вышли на Евро, в случае победы с крупным счетом они могут занять первое место в группе.

— Только после финального свистка можно будет сказать, стала ли наша сборная сильнее по сравнению с первым матчем против бельгийцев, — цитируют «Известия» Аленичева. — Конечно, мы уже решили очень важную задачу выхода на Евро-2020, но впереди не менее значимая цель — занять первое место в группе. Это даст нам определенные привилегии при жеребьевке.

Игра Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало — в 20.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/943210/sevastian-terletckii/dziuba-na-belgiiu-kakie-shansy-u-rf-otvoevat-liderstvo-v-otbore-k-evro

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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