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«Красава!» Депутат Милонов поздравил Головина с хет-триком в матче с «Нимом»

19:17
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — сказал Милонов «СЭ».

В нынешнем сезоне лиги 1 Головин принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В матче против «Нима» Головин впервые в году вышел в стартовом составе.

(Елизавета Денисова)

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