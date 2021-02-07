«Красава!» Депутат Милонов поздравил Головина с хет-триком в матче с «Нимом»
19:17
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).
«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — сказал Милонов «СЭ».
В нынешнем сезоне лиги 1 Головин принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В матче против «Нима» Головин впервые в году вышел в стартовом составе.
(Елизавета Денисова)
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