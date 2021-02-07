«Красава!» Депутат Милонов поздравил Головина с хет-триком в матче с «Нимом»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3).

«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — сказал Милонов «СЭ».

В нынешнем сезоне лиги 1 Головин принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В матче против «Нима» Головин впервые в году вышел в стартовом составе.

(Елизавета Денисова)