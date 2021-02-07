Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал хет-трик своего клиента в матче против «Нима» в 24-м туре чемпионата Франции (4:3).

«Феерический матч, — сказал Артемов «СЭ». — Не уточнял у тренера, знал ли Саша заранее про то, что выйдет в стартовом составе. Монегаская народная мудрость: «Головин — всему Головин!». Раз Ковач поставил Сашу в старте, значит он уже в форме. Петь дифирамбы мы не будем, но Саша провел отличный матч.

В нынешнем сезоне лиги 1 Головин принял участие в 9 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. В матче против «Нима» Головин впервые в году вышел в стартовом составе.

(Сергей Федоров)