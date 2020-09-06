Денис Колодин: «Надеюсь, что Шунин закрепится в статусе первого номера сборной»

Экс-защитник сборной России Денис Колодин подвел для «СЭ» итоги победного матча Лиги наций против Венгрии (3:2) в Будапеште.

— Почти у всех игроков сборной России сейчас очень жесткий график игр, поэтому они где-то играли с запасом, экономили силы, — отметил Колодин. — Удачно, что в начале второго забили третий гол и стали играть на удержание. Хотя и после первого года наша команда играла «вторым номером». В середине второго тайма, видимо, стали кончаться силы.

Поэтому дело и дошло до нервной концовки. Выделять бы никого не стал — очень ровная команда у Станислава Черчесова. Единственное могу поздравить Антона Шунина, который провел два матча подряд в основе. Надеюсь, что он закрепится в статусе первого номера сборной. (Тимур Ганеев)