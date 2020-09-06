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Денис Колодин: «Надеюсь, что Шунин закрепится в статусе первого номера сборной»

21:31
Антон Шунин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Антон Шунин. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Экс-защитник сборной России Денис Колодин подвел для «СЭ» итоги победного матча Лиги наций против Венгрии (3:2) в Будапеште.

— Почти у всех игроков сборной России сейчас очень жесткий график игр, поэтому они где-то играли с запасом, экономили силы, — отметил Колодин. — Удачно, что в начале второго забили третий гол и стали играть на удержание. Хотя и после первого года наша команда играла «вторым номером». В середине второго тайма, видимо, стали кончаться силы.

Поэтому дело и дошло до нервной концовки. Выделять бы никого не стал — очень ровная команда у Станислава Черчесова. Единственное могу поздравить Антона Шунина, который провел два матча подряд в основе. Надеюсь, что он закрепится в статусе первого номера сборной. (Тимур Ганеев)

Венгрия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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