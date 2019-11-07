Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной Россиив предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией(16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.
Сообщается, что данное решение связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля» 5-го ноября. Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной
Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Но игрок останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии.
В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.
Полузащитник национальной сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев не сможет принять участие в учебно-тренировочном сборе в Сочи и соответственно — в отборочных матчах чемпионата Европы-2020 с Бельгией и Сан-Марино. 1/4 pic.twitter.com/rJm6ekJIyg— Сборная России (@TeamRussia) 7 ноября 2019 г.
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