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Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

16:01
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не поможет сборной Россиив предстоящих матчах отбора к чемпионату Европы-2020 с Бельгией(16 ноября, Санкт-Петербург) и Сан-Марино (19 ноября, Серравалле), информирует пресс-служба национальной команды.

Сообщается, что данное решение связано с травмой мышц передней поверхности бедра, которую футболист получил в игре группового турнира Лиги чемпионов против «Лилля» 5-го ноября. Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной

Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды. Но игрок останется в расположении своей команды для проведения курса консервативной терапии.

В текущем сезоне Черышев провел 12 матчей за «Валенсию», забил два гола и отдал одну голевую передачу. На его счету три игры за сборную России, два забитых мяча и две результативные передачи.

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Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




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