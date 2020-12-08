Черчесов после поражения от Сербии считает, что этот сезон нужно вынести за скобки

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал про критику в свой адрес после разгрома от Сербии (0:5) в Лиге наций. По его словам, за результат всегда отвечает тренер.

«Я считаю, что быть тренером сборной — это привилегия, — сказал Черчесов на радио «Вести FM». — Ответственно отношусь к этому, и думаю, что доверенное дело надо делать. Иногда критика бывает конструктивная, иногда огульная. Главное четко понимать: в какую сторону мы движемся, что мы хотим, какими путями будем добиваться своих целей. Много можно говорить, что не сложилось (в матче против Сербии). Значит, главный тренер что-то неправильно сложил, что так случилось. За результат всегда отвечает тренер, и двух мнений быть не может».

Черчесов подчеркнул, что этот сезон он бы вынес за скобки, так как все столкнулись с коронавирусом, и многие игроки выбывали.

«В этой среде нам надо учиться правильно тренировать, играть, одним словом — выживать. Главное не жаловаться, а уважать то, что есть и делать их (игроков) сильнее», — заключил специалист.