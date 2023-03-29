Билялетдинов дал совет Пиняеву после товарищеского матча против сборной Ирака

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» дебютный гол нападающего Сергея Пиняева за национальную команду и его игру в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«Это его классический маневр — уходит в центр, смещается с фланга. Ничего удивительного. Вопрос только в том, что к этому будут привыкать. Может ли он предложить что-то еще? Это уже вопрос к нему. Конечно, он одаренный футболист. Лишь бы не остановился, потому что соперники и тренерский штаб будут изучать его манеру. Пока делает одно и то же. Нужно разнообразие», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды — 18 лет, 4 месяцев и 24 дня. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Дмитрию Сычеву (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).