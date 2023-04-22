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Белоус: «Пусть будет на совести «Зенита» то, что они сделали Клаудиньо гражданство России»

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Футбольный функционер Юрий Белоус отреагировал на желание полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии.

«Я за то, чтобы в сборной России играли люди, рожденные в нашей стране. Мотивация Клаудиньо получить российский паспорт не в том, чтобы играть за национальную команду. Так он не будет считаться легионером в «Зените» и иметь определенные налоговые преференции. Был опыт Тчуйсы, который тоже получал российское гражданство. Романцев думал, что он будет играть в сборной правого защитника, и через неделю Тчуйсе после получения паспорта уехал играть за сборную Камеруна.

Никаких иллюзий в отношении новоявленных россиян быть не должно. Пусть будет на совести «Зенита» то, что они сделали Клаудиньо российское гражданство. Для него паспорт РФ — это дополнительные возможности. Смешно говорить на тему того, что Клаудиньо у нас харчуется, как сказал один журналист. Бразилец прагматично решает свои вопросы. Надо более ответственно подходить к таким людям, получающим гражданство», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-dlya-klaudin-o-pasport-rf-e-to-dopolnitel-ny-e-vozmozhnosti-a-ne-shans-igrat-za-sbornuyu-rossii/
Клаудиньо
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ФК Зенит
Юрий Белоус
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  • Ю.Ю.

    Вот! С Тчуйсы всё и началось.

    22.04.2023

  • richardford

    Команда Белоуса Москва мечтала выигрывать у Зенита, но не получалось.

    22.04.2023

  • Gordon

    "ТчуйсЫ". Это Белоус так сказал или журналист изобразил? :-) А по сути Белоус прав, конечно. Более того, Малком именно это в одном из интервью прямым текстом подтвердил.

    22.04.2023

  • Chausov Alexey

    Как все внезапно прозрели, когда это позорное дело уже сделано

    22.04.2023

  • SRG

    Что хотят - то и делают. В российских чемпионатах РПЛ и КХЛ выигрывают только команды, которые сидят на "газовой" и "нефтяной" трубах... Финансируются, по-сути, за счет госсредств и решают любые вопросы, в том числе по гражданству. Это убивает интригу чемпионатов в самого начала, и так продолжается из года в год.... Разве кому-то интересны такие чемпионаты?

    22.04.2023

  • FCSM and ХК ЦСКА

    А в питере просто трусы и бездари! Своих то футболистов не вот и пытаются позорно за счёт бразильцев выехать! Это не спорт! Это трусость, обман и офёра! Бразильцы всё равно были и останутся бразильцами и позор навсегда останется с зинитом!

    22.04.2023

  • imperiasporta

    И таких как Белоус в нашем футболе как грязи. Когда же они уйдут в мир иной с футбольной арены ?!!

    22.04.2023

  • imperiasporta

    Кто бы мычал, но только не Белоус дилетант. В своё время в Ростове, если кто помнит, это тип кричал, что Христо Стоичков его друг. Ха ха. Как Стоичков который всю жизнь не знал этого проходимца стал другом этого ниочёма ? И ещё этот тип работая в фк Москва ходил к Слуцкому и спрашивал как правильно технико-тактические или тактико-технические действия.

    22.04.2023

  • Alnik-star

    Вот вам и разница между Марио и шелупонью.

    22.04.2023

    • Мостовой — о Клаудиньо: «Зачем ему сборная России, когда его страна Бразилия?»
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