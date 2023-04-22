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Сегодня, 21:04

Мостовой — о Клаудиньо: «Зачем ему сборная России, когда его страна Бразилия?»

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на желание полузащитника «Зенита» Клаудиньо играть за сборную Бразилии.

«Получить гражданство можно везде, ничего такого в этом нет. Другое дело, что после получения паспорта тут же начали вбрасывать, что их нужно срочно в сборную. Я сразу был против. Вы же из года в год кричите, что нам нужны свои воспитанники. Клаудиньо же нормальный, он все понимает. Зачем ему сборная, когда его страна Бразилия?» — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Получивший гражданство РФ Клаудиньо заявил, что не будет выступать за сборную России и надеется попасть в команду Бразилии.

В нынешнем сезоне 26-летний Клаудиньо провел за «Зенит» 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-klaudino-zhe-normalnyi-on-vsyo-ponimaet-zachem-emu-sbornaya-rossii-kogda-ego-strana-braziliya-245357/
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