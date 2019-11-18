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Анзор Кавазашвили: «Гильерме стал очень дерганным в воротах»

06:56
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» поделился мнением об игре голкипера сборной России Маринату Гильерме в матче отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии (1:4).

— Я бы не сказал, что Гильерме виноват во всех пропущенных мячах, — сказал Кавазашвили. — Нельзя называть «пенками» те голы, забитые вчера бельгийцами. Но то, что наш вратарь не взял удары, которые мог бы взять, утверждать можно. Куда важнее общее психологическое состояние вратаря. Я обратил внимание в последнее время, что, к сожалению, Гильерме стал очень дерганным в воротах. Не знаю, почему так происходит.

«Гильерме стал очень дерганным. Но в разгроме не виноват»

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