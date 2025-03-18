Антон Миранчук прокомментировал отсутствие брата Алексея в составе сборной России

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук поделился мыслями об отсутствии его брата хавбека «Атланты» Алексея Миранчука на мартовских сборных национальной команды.

«Факт, что мы с Алексеем не вместе, огорчает. Сборная — это то место, где мы встречаемся, это всегда для нас большое событие. К сожалению, в этот раз этого не произошло, ничего страшного. В целом, все нормально. Когда я еду с тренировки, он уже просыпается. Мы созваниваемся. Либо у меня вечер, а у него день», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе РФС.

18 марта 29-летний хавбек присоединился к национальной команде России перед товарищескими матчами со сборными Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).