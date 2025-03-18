Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

18 марта, 17:04

Смолов рассказал, как пережил незабитый пенальти в 1/4 чемпионата мира-2018 против Хорватии

Руслан Минаев

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем состоянии после нереализованного пенальти в матче сборной России против Хорватии (2:2, пенальти 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«Это был экзистенциальный вопрос: я анализировал всю свою жизнь, карьеру. Было тяжело, я пробовал разные подходы, в том числе старался это отрицать.

Сложнее было позже, когда я у психотерапевта осознал, что потерял уверенность на поле. Могу ли я обыграть? Так ли я хорош? Даже в своих сильных качествах я начал сомневаться. Как-то все совпало: я пришел в «Локо», там «футбики» сильные, а как-то не получается — голы, результативность не очень.

Горжусь собой, потому что к людям стал относиться добрее, в начале был озлоблен на весь мир. Потом начал относиться к людям снисходительно и понимающе. И раз уж такой медиа капитал за счет пенальти появился, то стал стараться транслировать что-то важное, ценное. Может быть моя миссия в этом.

Желания заканчивать карьеру не было. Хотелось реабилитироваться и себе доказать, что ничего не потеряно в 28 лет. Переход был на руку, я собрался и начал над собой работать», — сказал Смолов в интервью Youtube-каналу «Александр Соколовский».

В августе 2018-го Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив», за который забил 29 голов и сделал 12 результативных передач в 98 матчах. После «Локо» форвард вернулся в московское «Динамо», а с июля 2024-го играет за «Краснодар».

В этом сезоне он провел за «быков» 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Youtube-канал Александра Соколовского
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Смолов
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2018
Сборная России по футболу
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Израиль задержал флотилию с Гретой Тунберг на борту. Что пишут СМИ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В Кремле заявили о невозможности ракет Tomahawk изменить ход событий в зоне СВО
Климент Колесников и Анастасия Кирпичникова подтвердили свой роман
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • SPT

    Эка, вспомнили...

    18.03.2025

  • echo2011

    Там не только он не забил.Там "великий" Фернандес вообще не попал в ворота,но об этом почему-то никто не вспоминает.

    18.03.2025

  • Братчанин

    Да, Федя, а если бы забил? Могли бы фантастически выступить на мундиале, да ещё и дома....

    18.03.2025

    • Антон Миранчук прокомментировал отсутствие брата Алексея в составе сборной России

    Александр Кержаков исполнит символический удар перед матчем Россия — Гренада

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости