Смолов рассказал, как пережил незабитый пенальти в 1/4 чемпионата мира-2018 против Хорватии

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о своем состоянии после нереализованного пенальти в матче сборной России против Хорватии (2:2, пенальти 3:4) в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

«Это был экзистенциальный вопрос: я анализировал всю свою жизнь, карьеру. Было тяжело, я пробовал разные подходы, в том числе старался это отрицать.

Сложнее было позже, когда я у психотерапевта осознал, что потерял уверенность на поле. Могу ли я обыграть? Так ли я хорош? Даже в своих сильных качествах я начал сомневаться. Как-то все совпало: я пришел в «Локо», там «футбики» сильные, а как-то не получается — голы, результативность не очень.

Горжусь собой, потому что к людям стал относиться добрее, в начале был озлоблен на весь мир. Потом начал относиться к людям снисходительно и понимающе. И раз уж такой медиа капитал за счет пенальти появился, то стал стараться транслировать что-то важное, ценное. Может быть моя миссия в этом.

Желания заканчивать карьеру не было. Хотелось реабилитироваться и себе доказать, что ничего не потеряно в 28 лет. Переход был на руку, я собрался и начал над собой работать», — сказал Смолов в интервью Youtube-каналу «Александр Соколовский».

В августе 2018-го Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив», за который забил 29 голов и сделал 12 результативных передач в 98 матчах. После «Локо» форвард вернулся в московское «Динамо», а с июля 2024-го играет за «Краснодар».

В этом сезоне он провел за «быков» 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.