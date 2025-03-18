Футбол
18 марта, 14:24

Антон Миранчук удивился вызову Дзюбы в сборную России

Даниил Аршавский

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук прокомментировал вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России.

«Кому из вызванных на сбор футболистов удивился больше всего? Провокационный вопрос! Наверное, конечно же, Артему. Его не было в расширенном списке, но, потом слышал, как Валерий Георгиевич высказался по этому поводу. Да и Артем раззабивался, молодец. Нашел свой ветер!», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе РФС.

17 марта 39-летний Дзюба впервые с 2021 года прибыл в расположение национальной команды России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

9 марта в матче с «Крыльями Советов» Дзюба забил 234-й гол за свою карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Нападающий также может побить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

Артем Дзюба.Назло рекордам! Карпин вернул Дзюбу в сборную. Колонка Казакова
