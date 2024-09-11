Алексей Батраков: «Первая встреча с Карпиным? Немного дрожала рука»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о первой встрече с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Расскажите про первую встречу с Карпиным. Как она прошла?

— Просто поздоровались, когда стояли вместе с командой.

— Рука дрожала?

— Немного. Потом в тренажерном зале Валерий Георгиевич подошел и в шутку сказал, что тут мне надо побольше поработать, — приводит слова Батракова «РБ Спорт».

5 сентября сборная России разгромила Вьетнам (3:0) в товарищеском матче.