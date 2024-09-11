Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:21

В комитете сборных команд РФС не считают, что после слов Карпина про Вьетнам тема с переходом в Азию закрыта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России и член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина про Вьетнам. Специалист заявил, что страна теперь ассоциируется у него с тремя словами: жарой, духотой и тайфуном.

«Можно ли сказать, что тема с переходом в Азию закрыта? Ну почему? Жизнь вносит свои коррективы, возможно, произойдут изменения и в этом направлении, когда нам все европейские страны откажут. Нам где-то надо будет играть. Это такой момент, о котором трудно думать, но такое может произойти. Однако я бы не хотел, чтобы мы играли в азиатской ассоциации. Не думаю, что, давая характеристику в трех словах, Валера думал именно о том, о чем мы сейчас говорим. Ему, конечно, хотелось бы, участвовать в европейской ассоциации», — сказал Игнатьев «СЭ».

7 сентября сборная России должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч в городе Ханой (Вьетнам). Однако встреча была отменена из-за обрушившегося тайфуна «Яга». 5 сентября национальная команда успела провести в Ханое игру с Вьетнамом (3:0).

Александр Абустин

Сборная Вьетнама по футболу
Сборная России по футболу
Борис Игнатьев
Читайте также
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
День программиста отметят 12 сентября
Стало известно о новых подробностях в деле о гибели туристов в коллекторе
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Захарова назвала прошедшие в США предвыборные теледебаты очередным шоу
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Быков верит, что российских хоккеистов могут допустить на Игры-2026: «Наши чиновники стараются добиться положительного решения»
Хлусевич уверен, что еще сможет услышать гимн Лиги чемпионов в майке «Спартака»
Хлусевич — об отстранении России: «Сложный период в жизни спортсмена»
Андрей Мостовой: «Думаю, для развития российского футбола нам лучше остаться в УЕФА»
Андрей Мостовой: «Из-за климата во Вьетнаме даже на трибуне тяжело сидеть, мы все промокли»
Главный тренер сборной России по велогонкам на треке считает, что команду могут не допустить до ЧМ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости