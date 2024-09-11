В комитете сборных команд РФС не считают, что после слов Карпина про Вьетнам тема с переходом в Азию закрыта

Бывший главный тренер сборной России и член комитета сборных команд РФС Борис Игнатьев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера национальной команды Валерия Карпина про Вьетнам. Специалист заявил, что страна теперь ассоциируется у него с тремя словами: жарой, духотой и тайфуном.

«Можно ли сказать, что тема с переходом в Азию закрыта? Ну почему? Жизнь вносит свои коррективы, возможно, произойдут изменения и в этом направлении, когда нам все европейские страны откажут. Нам где-то надо будет играть. Это такой момент, о котором трудно думать, но такое может произойти. Однако я бы не хотел, чтобы мы играли в азиатской ассоциации. Не думаю, что, давая характеристику в трех словах, Валера думал именно о том, о чем мы сейчас говорим. Ему, конечно, хотелось бы, участвовать в европейской ассоциации», — сказал Игнатьев «СЭ».

7 сентября сборная России должна была сыграть с Таиландом товарищеский матч в городе Ханой (Вьетнам). Однако встреча была отменена из-за обрушившегося тайфуна «Яга». 5 сентября национальная команда успела провести в Ханое игру с Вьетнамом (3:0).

Александр Абустин