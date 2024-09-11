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Скопинцев: «Конечно, хочу играть за сборную России»

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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев оценил свои перспективы в сборной России.

«Конечно, хочу играть за сборную России. Уверен, мы найдем соперников, будут еще серьезные спарринги. С Валерием Георгиевичем общались в мае после 30-го тура с «Краснодаром». Он поинтересовался моим самочувствием и сказал готовиться. Карпин приложил очень много сил, чтобы я заиграл в Премьер-лиге. Я всегда готов и с удовольствием поеду к нему в сборную», — сказал Скопинцев Sport24.

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел за «Динамо» 10 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Sport24
Дмитрий Скопинцев
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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