Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:35

Янковский оценил выступление национальной команды в этом году: «Выигрываем хотя бы такие сборные и слава Богу»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Иван Янковский.
Фото Global Look Press

Известный актер Иван Янковский в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной России в этом году.

«Выигрываем хотя бы такие сборные и слава Богу. Интерес к сборной у меня не понизился. Я радуюсь, когда моя сборная вообще играет. Для меня это огромное удовольствие смотреть, как появляются новые игроки, нарабатываются схемы. Это инвестиция в будущее. Рано или поздно наша сборная начнет снова выступать на международных соревнованиях. Поэтому очень важно то, что мы образуем сейчас», — сказал Янковский «СЭ».

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Дарик Агаларов

Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Усик победил Фьюри в реванше и защитил три титула чемпиона мира
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавших при взрыве в Абакане
Салах оторвался от Холанна в гонке бомбардиров АПЛ
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
Люди погибли при взрыве на территории бывшего завода в Абакане
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Митрофанов назвал главную задачу РФС в отношениях с УЕФА
Экс-защитник «Оренбурга» Гойкович: «Сложно представить возвращение российских клубов в нынешней ситуации»
Булыкин: «Отстранение России никому не нужно»
Потанин: «Пусть в ИИХФ сначала извинятся перед Россией»
Дюамель назвала допуск российских фигуристов до олимпийской квалификации справедливым решением
Нагорный заявил, что не стал получать нейтральный статус из-за работы в федерации
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Митрофанов оценил вероятность матча между сборной России и командой медиалиги в 10 процентов
Митрофанов: «Германия, Сербия, Черногория и другие страны за то, чтобы Россия вернулась не международную арену»
Головин: «Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет»
Кафанов перечислил главных конкурентов Сафонова в сборной России
Сборные России и Белоруссии могут сыграть в 2025 году
Кордоба: «Если бы матч Россия — Колумбия зависел от меня, мы бы уже сыграли!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрофанов назвал главную задачу РФС в отношениях с УЕФА

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости