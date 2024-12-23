Янковский оценил выступление национальной команды в этом году: «Выигрываем хотя бы такие сборные и слава Богу»

Известный актер Иван Янковский в разговоре с «СЭ» оценил выступление сборной России в этом году.

«Выигрываем хотя бы такие сборные и слава Богу. Интерес к сборной у меня не понизился. Я радуюсь, когда моя сборная вообще играет. Для меня это огромное удовольствие смотреть, как появляются новые игроки, нарабатываются схемы. Это инвестиция в будущее. Рано или поздно наша сборная начнет снова выступать на международных соревнованиях. Поэтому очень важно то, что мы образуем сейчас», — сказал Янковский «СЭ».

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Дарик Агаларов