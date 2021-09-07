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Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства

16:10
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Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко назвал любимого игрока детства.

«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается.

Любимые вратари? Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер», — сказал Максименко в интервью пресс-службе национальной команды.

Акинфеев: «Максименко и Сафонов — это наше будущее»

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Иван Шитик все материалы автора

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