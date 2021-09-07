Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко назвал любимого игрока детства.

«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается.

Любимые вратари? Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер», — сказал Максименко в интервью пресс-службе национальной команды.

Акинфеев: «Максименко и Сафонов — это наше будущее»