Максименко назвал Акинфеева любимым игроком детства
16:10
Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Максименко назвал любимого игрока детства.
«Акинфеев, наверное. Знает ли он об этом? Думаю, догадывается.
Любимые вратари? Не скажу, что есть какой-то любимчик. Слежу за некоторыми: тер Штеген, Эдерсон, Алиссон, Облак, Нойер», — сказал Максименко в интервью пресс-службе национальной команды.
Читайте также
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю