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«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с РФС

11:25
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«Аэрофлот» приостановил переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о партнерстве. Причина — ситуация в авиационной отрасли из-за пандемии коронавируса.

— РФС и «Аэрофлот» вели переговоры о партнерстве после окончания контракта в августе 2018 года. Однако на данный момент из-за ситуации в авиационной отрасли они приостановлены, — цитирует ТАСС службу коммуникаций РФС.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» и ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год. Стоимость текущего соглашения составляет 9 миллионов долларов. Компания оказывает москвичам услуги по чартерной перевозке.

«Аэрофлот» также является спонсором «Манчестер Юнайтед». Их контракт рассчитан до 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8459551

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