«Звезда» одолела на выезде «Тюмень»

В рамках 16-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ состоялся ряд матчей. В одном из них «Звезда» на выезде взяла верх над «Тюменью» (2:1).

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

16-й тур

«Лада Д» (Димитровград) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 0:0

Судья: Перезва (Раменское).

10 ноября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Носта» (Новотроицк) — 0:0

Судья: Курбатов (Магнитогорск).

10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Волна» (Нижегородская область) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 0:1

Судья: Капленков (Москва).

10 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Тюмень» — «Звезда П» (Пермь) — 1:2

Судья: Катайкин (Самара).

10 ноября. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Челябинск» — 0:1

Судья: Силантьев (Самара).

10 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».