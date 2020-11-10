«Звезда» одолела на выезде «Тюмень»
В рамках 16-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ состоялся ряд матчей. В одном из них «Звезда» на выезде взяла верх над «Тюменью» (2:1).
Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
16-й тур
«Лада Д» (Димитровград) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 0:0
Судья: Перезва (Раменское).
10 ноября. Димитровград. Стадион «Торпедо».
«Оренбург-2» (Оренбург) — «Носта» (Новотроицк) — 0:0
Судья: Курбатов (Магнитогорск).
10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».
«Волна» (Нижегородская область) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 0:1
Судья: Капленков (Москва).
10 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Тюмень» — «Звезда П» (Пермь) — 1:2
Судья: Катайкин (Самара).
10 ноября. Тюмень. Стадион «Геолог».
«Урал-2» (Екатеринбург) — «Челябинск» — 0:1
Судья: Силантьев (Самара).
10 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/