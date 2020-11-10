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«Звезда» одолела на выезде «Тюмень»

16:05
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В рамках 16-го тура чемпионата Олимп — ПФЛ состоялся ряд матчей. В одном из них «Звезда» на выезде взяла верх над «Тюменью» (2:1).

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

16-й тур

«Лада Д» (Димитровград) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 0:0

Судья: Перезва (Раменское).

10 ноября. Димитровград. Стадион «Торпедо».

«Оренбург-2» (Оренбург) — «Носта» (Новотроицк) — 0:0

Судья: Курбатов (Магнитогорск).

10 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».

«Волна» (Нижегородская область) — «Волга Ул» (Ульяновск) — 0:1

Судья: Капленков (Москва).

10 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Тюмень» — «Звезда П» (Пермь) — 1:2

Судья: Катайкин (Самара).

10 ноября. Тюмень. Стадион «Геолог».

«Урал-2» (Екатеринбург) — «Челябинск» — 0:1

Судья: Силантьев (Самара).

10 ноября. Сысерть. Стадион «Бажовия».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2020-2021/uralpovolg/

Олимп - ПФЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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