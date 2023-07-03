«Уфа» уладила финансовые вопросы и сохранит лидеров прошлого сезона

В «Уфе» улажены все финансовые вопросы, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, с приходом на пост гендиректора клуба Александра Егорова и при помощи министра спорта республики Башкортостан Руслана Хабибова, уфимская команда не испытывает трудностей в деньгах.

Отмечается, что игрокам, которые вылетели с командой из первой лиги, было предложено сохранить зарплату на уровне ФНЛ, а некоторым даже увеличить ее. Кроме того, зарплата сотрудников вернулась на прежний уровень.

Известно, что в команде остались Эрвинг Ботака, Артем Голубев, Артем Погосов, Роман Минаев, Лев Ушахин и Илья Молтенинов. На данный момент тренерский штаб «Уфы» занимается просмотром потенциальных новичков.

По итогам минувшего сезона «Уфа» заняла 16-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 34 матчах, и вылетела в ФНЛ-2. В июне команду возглавил Сергей Гуренко, который ранее работал в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», «Амкаре», минском «Динамо», «Шахтере» и других командах.