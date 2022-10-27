Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 16:01

Романа Павлюченко дисквалифицировали на 8 матчей за неспортивное поведение

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Роман Павлюченко.
Фото ФК «Знамя» (Ногинск).

Нападающий клуба «Знамя» Роман Павлюченко дисквалифицирован на восемь матчей второй лиги по итогам встречи с «Космосом» из Долгопрудного, информирует ТАСС.

КДК РФС принял решение строго наказать футболиста за неспортивное поведение.

«На 80-й минуте Павлюченко был удален за попытку оказать физическое воздействие на игрока «Космоса». Уходя со спортивного ядра, он ударил по металлическому ограждению. После матча он ждал в подтрибунном помещении игрока «Космоса», пытался оказать физическое воздействие и нецензурно оскорбил его. Мы посмотрели два видео, Павлюченко не принял участия в заседании, прислал письмо, что признает все нарушения, приносит за них извинения. КДК решил за неспортивное поведение, попытку оказать воздействие и оскорбительное выражение в адрес игрока дисквалифицировать Павлюченко на 8 матчей со штрафом 10 тысяч рублей», — объявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В этом сезоне 40-летний форвард принял участие в девяти матчах второй лиги, в которых забил три мяча.

Источник: https://tass.ru/sport/16173065
Роман Павлюченко
ФК Знамя (Ногинск)
2
0
Читайте также
Из российского гандбола за многочисленные нарушения исключили клуб. Что произошло?
Секс-машина или болтун: легенда НБА Чемберлен утверждал, что у него было 20 тысяч женщин
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболисты «Текстильщика» провели выставочный матч с женским баскетбольным клубом «Энергия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости