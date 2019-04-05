"Локомотив-Казанка" на выезде обыграл "Чертаново-2"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Чертаново-2" в матче 18-го тура ПФЛ группы "Запад" (5:2).
Железнодорожники сравнялись по очкам с лидирующим "Текстильщиком" (36), но у клуба из Иваново есть матч в запасе. "Чертаново-2" идет на 13-м месте, набрав 6 баллов.
Олимп – ПФЛ. Группа "Запад"
18-й тур
"Чертаново-2" (Москва) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 2:5 (2:2)
Голы: Тугарев, 5 – с пенальти (0:1). Молчанов, 11 (1:1). Тугарев, 15 (1:2). Конев, 16 (2:2). Долгов, 50 (2:3). Долгов, 71 (2:4). Агеев, 90+3 (2:5).
Судья: Пустовойтова (Москва).
5 апреля. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".
"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Днепр" (Смоленск) – 3:0 + -
5 апреля. Великие Луки. Стадион "Экспресс".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/second/2018-2019/west/
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