"Локомотив-Казанка" на выезде обыграл "Чертаново-2"

"Локомотив-Казанка" обыграл "Чертаново-2" в матче 18-го тура ПФЛ группы "Запад" (5:2).

Железнодорожники сравнялись по очкам с лидирующим "Текстильщиком" (36), но у клуба из Иваново есть матч в запасе. "Чертаново-2" идет на 13-м месте, набрав 6 баллов.

Олимп – ПФЛ. Группа "Запад"

18-й тур

"Чертаново-2" (Москва) – "Локомотив-Казанка" (Москва) – 2:5 (2:2)

Голы: Тугарев, 5 – с пенальти (0:1). Молчанов, 11 (1:1). Тугарев, 15 (1:2). Конев, 16 (2:2). Долгов, 50 (2:3). Долгов, 71 (2:4). Агеев, 90+3 (2:5).

Судья: Пустовойтова (Москва).

5 апреля. Москва. Стадион "Арена-Чертаново".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Днепр" (Смоленск) – 3:0 + -

5 апреля. Великие Луки. Стадион "Экспресс".