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Сегодня, 23:13

Лахиялов заявил, что главной проблемой «Легиона» является финансирование

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование.

«Чем занимается президент клуба Второй лиги? Ежедневные дискуссии с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола. Главная проблема — финансовая. Почти все клубы — государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем. Зарабатываю ли я на футболе? А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят — уже хорошо. Футбол в России — благотворительность. Последняя мысль была — выставить на аукцион мяч, которым был забит первый еврокубковый гол дагестанца. Можно было бы минимальный лот сделать 200-300 тысяч рублей», — приводит слова Лахиялова Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-27-eks-forvard-anzhi-lakhiyalov-kto-v-rossii-zarabatyvayet-na-futbole-eto-blagotvoritelnost
Шамиль Лахиялов
Футбол
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