Лахиялов заявил, что главной проблемой «Легиона» является финансирование

Экс-нападающий «Анжи», ныне президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов рассказал о том, что что главной проблемой махачкалинского клуба является финансирование.

«Чем занимается президент клуба Второй лиги? Ежедневные дискуссии с РФС! Удовольствия мне это мало доставляет, но все ради развития дагестанского футбола. Главная проблема — финансовая. Почти все клубы — государственные, а нам в очередной раз отказали в финансировании. Своими силами деньги собираем. Зарабатываю ли я на футболе? А кто в России на футболе зарабатывает? Команды Премьер-лиги если в ноль уходят — уже хорошо. Футбол в России — благотворительность. Последняя мысль была — выставить на аукцион мяч, которым был забит первый еврокубковый гол дагестанца. Можно было бы минимальный лот сделать 200-300 тысяч рублей», — приводит слова Лахиялова Sport24.