«Кубань» проиграла первый матч в первенстве России после возрождения

СКА обыграл «Кубань» в матче Олимп-ПФЛ в группе «Юг» — 3:2. Для краснодарского клуба это поражение стало первым в первенстве России после возрождения. Тем не менее, команда сохранила первое место в таблице, на 2 очка опержая «Анжи», «Черноморец» и «Кубань Холдинг».

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 1 («Юг»)

5-й тур

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Черноморец Н» (Новороссийск) — 0:1

«Дружба» (Майкоп) — «Интер — 3:3

«Легион Динамо» (Махачкала) — «Махачкала» — 1:1

«Кубань Холдинг» (Павловская) — «Анжи» (Махачкала) — 1:2

«Ессентуки» — «Спартак» (Нальчик) — 2:3

СКА (Ростов-на-Дону) — «Кубань» (Краснодар) — 3:2 (0:0)

«Форте» (Таганрог) — «Туапсе» — 6:0 (0:0)