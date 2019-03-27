18:01 | Футбол — Олимп - ПФЛ

"Краснодар-3" и "Волгарь" сыграли вничью

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"Краснодар-3" сыграл вничью с "Волгарем" в матче 18-го тура Олимп-ПФЛ (1:1). Голом в составе клуба из Краснодара отметился форвард Руслан Рзаев, у команды из Астрахани отличился нападающий Артем Погосов.

"Краснодар-3" набрал 14 очков и остался на 14-м месте в турнирной таблице, "Волгарь" с 34 баллами располагается на 3-й строчке. 

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг" 

18-й тур 

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:1 (0:1)

Голы: Погосов, 24 (0:1). Рзаев, 78 (1:1). 

Судья: Зубов (Азов).

27 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

Краснодар-3 - Волгарь

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