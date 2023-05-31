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Сегодня, 03:10

Канчельскис: «Не думаю, что ФИФА одобрит лицензирование крымских клубов для участия в ФНЛ-2»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал инициацию процесса лицензирования крымских клубов для участия в матчах ФНЛ-2.

«Посмотрим. Крымчане и раньше подавали заявку для игры в чемпионате России, тогда ФИФА была против и не разрешала. В сегодняшней ситуации это можно попробовать — всем будет интересно наблюдать за этим.

В сегодняшней тяжелой ситуации надо двигаться дальше. Не думаю, что ФИФА одобрит это решение. Нас и так прокатили мимо чемпионата Европы и чемпионата мира. Они и так нас убили, даже зарезали. Что теперь? Окончательно нас зарежут? Ждать у моря погоды смысла нет, мы и так все пропустим, вряд ли что-то изменится. Глобально все останется на своих местах», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Канчельскиса.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005141773_kanchelskis_vyiskazalsya_ob_otnosheniyah_rfs_i_fifa_na_fone_licenzirovaniya_klubov_kryima
Андрей Канчельскис
Футбол
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