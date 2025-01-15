«Урал» объявил об уходе Бикфалви. Любимец болельщиков провел в Екатеринбурге восемь лет
«Урал» объявил об уходе лидера и капитана команды — румынского нападающего Эрика Бикфалви. Красивая история Тора в екатеринбургском клубе подошла к концу.
Прощальные слова
Пресс-служба «шмелей» сообщила, что клуб и 36-летний игрок договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.
«Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвященные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя», — говорится в заявлении команды.
А сам Бикфалви написал трогательное прощальное письмо, в котором поблагодарил всех: от медицинского штаба до фанатов.
«Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет — это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле», — сообщил Эрик.
Любимец фанатов
Бикфалви перешел в «Урал» в январе 2017 года. Его дебют пришелся на четвертьфинал Кубка России с «Краснодаром». В том матче екатеринбуржцы уступали 0:3, но в конечном итоге сумели сравнять счет благодаря дублю Эрика и выиграть по пенальти.
За восемь лет Викинг провел 227 матчей: на его счету 61 гол и 22 голевые передачи. Вместе с оранжево-черными он дважды становился финалистом Кубка России (2017, 2019). Бородатый форвард стал любимцем и легендой в глазах фанатов и одноклубников, его не раз признавали лучшим футболистом команды.
Шатов говорил об уходе Бикфалви
О том, что Эрик может покинуть Екатеринбург, стало известно в декабре 2024-го. Исполняющий обязанности главного тренера Олег Шатов рассказывал журналистам о переговорах с ветераном и поисках компромисса.
«Вопрос о его будущем волнует всех жителей Екатеринбурга. Но всю информацию о тех, кто останется в клубе, поедет на сборы, вы узнаете 14-15 января. Ситуация с Эриком тяжелая. Мы разговариваем, ищем компромисс. Прекрасно понимаем, он — большой профессионал, легенда клуба. Его статистика нас как тренерский штаб не устраивает», — заявил тренер.
Эрик Бикфалви в первой части сезона провел 11 матчей регулярного чемпионата, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Ранее клуб покинул еще один ветеран
Во вторник, 14 января, «Урал» объявил об уходе 35-летнего нападающего Алексея Ионова.
«Наш клуб и нападающий Алексей Ионов договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист стал нашим игроком прошлой зимой. Он провел за «Урал» 37 игр и забил пять голов», — сообщили в клубе.
По словам президента екатеринбуржцев Григория Иванова, Ионов решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера.
«Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге. Перед командой стоит задача вернуться в РПЛ, но для прямого выхода нужно занять место не ниже второго. К зимней паузе в чемпионате «шмели» подошли на третьей строчке с отставанием в 6 очков от «Торпедо» и 8 — от «Балтики».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|21
|13
|6
|2
|29-13
|45
|
2
|Торпедо
|21
|11
|10
|0
|39-16
|43
|
3
|Урал
|21
|10
|7
|4
|31-21
|37
|
4
|Сочи
|21
|10
|7
|4
|36-21
|37
|
5
|Черноморец
|21
|11
|3
|7
|31-27
|36
|
6
|Арсенал
|21
|6
|12
|3
|18-16
|30
|
7
|Ротор
|21
|7
|9
|5
|18-16
|30
|
8
|СКА-Хаб.
|21
|7
|8
|6
|28-30
|29
|
9
|Чайка
|21
|6
|10
|5
|24-23
|28
|
10
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|23-26
|27
|
11
|Нефтехимик
|21
|6
|8
|7
|20-21
|26
|
12
|Родина
|21
|5
|9
|7
|19-22
|24
|
13
|КАМАЗ
|21
|6
|4
|11
|18-19
|22
|
14
|Шинник
|21
|4
|9
|8
|13-21
|21
|
15
|Уфа
|21
|5
|5
|11
|22-31
|20
|
16
|Сокол
|21
|4
|7
|10
|11-26
|19
|
17
|Алания
|21
|4
|6
|11
|12-24
|18
|
18
|Тюмень
|21
|3
|3
|15
|16-35
|12
|1.03
|00:00
|
Балтика – Шинник
|- : -
|1.03
|00:00
|
Енисей – Алания
|- : -
|1.03
|00:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Нефтехимик – СКА-Хаб.
|- : -
|1.03
|00:00
|
Родина – Тюмень
|- : -
|1.03
|00:00
|
Ротор – Урал
|- : -
|1.03
|00:00
|
Сочи – Сокол
|- : -
|1.03
|00:00
|
Чайка – Уфа
|- : -
|1.03
|00:00
|
Черноморец – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Мартин Секулич
Урал
|8
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Павел Мелешин
Сочи
|7
|П
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|6
|
|
Данил Полубояринов
Сокол
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|15
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|18
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|19
|1
|5