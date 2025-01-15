Футбол
Мелбет-Первая Лига
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:15

«Урал» объявил об уходе Бикфалви. Любимец болельщиков провел в Екатеринбурге восемь лет

Эрик Бикфалви покинул «Урал»
Роман Кольцов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви
Эрик Бикфалви.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нападающий «Урала» Алексей Ионов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Трогательное прощание с легендой.

«Урал» объявил об уходе лидера и капитана команды — румынского нападающего Эрика Бикфалви. Красивая история Тора в екатеринбургском клубе подошла к концу.

Прощальные слова

Пресс-служба «шмелей» сообщила, что клуб и 36-летний игрок договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

«Эрик влюбил в себя уральских болельщиков не только своим мастерством на поле, но и благодаря открытости. После домашних игр он старался обойти всех болельщиков, выслушивал их эмоции, просьбы, а затем еще в соцсетях переписывался с ними, чтобы договориться о передаче подарков. Болельщики также платили ему своей любовью. Эрик видел посвященные ему плакаты, слышал, как трибуны скандировали его имя», — говорится в заявлении команды.

А сам Бикфалви написал трогательное прощальное письмо, в котором поблагодарил всех: от медицинского штаба до фанатов.

«Я мог бы написать целую книгу, чтобы выразить словами все, что я хотел бы сказать. Единственная мотивация, которая у меня была все эти восемь лет — это приносить вам счастье и улыбки! Побеждать и играть в красивый атакующий футбол. Я навсегда сохраню это в себе и благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле», — сообщил Эрик.

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Любимец фанатов

Бикфалви перешел в «Урал» в январе 2017 года. Его дебют пришелся на четвертьфинал Кубка России с «Краснодаром». В том матче екатеринбуржцы уступали 0:3, но в конечном итоге сумели сравнять счет благодаря дублю Эрика и выиграть по пенальти.

За восемь лет Викинг провел 227 матчей: на его счету 61 гол и 22 голевые передачи. Вместе с оранжево-черными он дважды становился финалистом Кубка России (2017, 2019). Бородатый форвард стал любимцем и легендой в глазах фанатов и одноклубников, его не раз признавали лучшим футболистом команды.

Эрик Бикфалви, Григорий Иванов, танцы Шмеля и&nbsp;Майонеза. Легенды Бикфалви и Аболин, тюбетейка удачи Иванова и танцы с майонезом: чем запомнился «Урал» в РПЛ

Шатов говорил об уходе Бикфалви

О том, что Эрик может покинуть Екатеринбург, стало известно в декабре 2024-го. Исполняющий обязанности главного тренера Олег Шатов рассказывал журналистам о переговорах с ветераном и поисках компромисса.

«Вопрос о его будущем волнует всех жителей Екатеринбурга. Но всю информацию о тех, кто останется в клубе, поедет на сборы, вы узнаете 14-15 января. Ситуация с Эриком тяжелая. Мы разговариваем, ищем компромисс. Прекрасно понимаем, он — большой профессионал, легенда клуба. Его статистика нас как тренерский штаб не устраивает», — заявил тренер.

Эрик Бикфалви в первой части сезона провел 11 матчей регулярного чемпионата, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Нападающий «Урала» Алексей Ионов
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ранее клуб покинул еще один ветеран

Во вторник, 14 января, «Урал» объявил об уходе 35-летнего нападающего Алексея Ионова.

«Наш клуб и нападающий Алексей Ионов договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Футболист стал нашим игроком прошлой зимой. Он провел за «Урал» 37 игр и забил пять голов», — сообщили в клубе.

По словам президента екатеринбуржцев Григория Иванова, Ионов решил завершить карьеру и пойти учиться на тренера.

«Урал» в этом сезоне выступает в Первой лиге. Перед командой стоит задача вернуться в РПЛ, но для прямого выхода нужно занять место не ниже второго. К зимней паузе в чемпионате «шмели» подошли на третьей строчке с отставанием в 6 очков от «Торпедо» и 8 — от «Балтики».

Алексей Ионов
Эрик Бикфалви
Первая лига
ФК Урал
Читайте также
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Популярное видео
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Алания» на грани банкротства. Сборы отменяют, состав распродают, дубль упраздняют
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 6
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 15 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 18 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 19 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости