«Урал» без Бикфалви, мощная селекция «Торпедо», ЧП в Хабаровске. ФНЛ проснулась

«СЭ» рассказывает о последних событиях из жизни лучшей лиги мира.

«Торпедо»: возрождение связки Нетфуллин-Хосонов, Селюк был прав

Пока самым активным игроком на трансферном рынке является столичное «Торпедо». Команда Олега Кононова, завершившая первую часть сезона на втором месте, укрепилась двумя статусными для ФНЛ футболистами.

У «Родины» за 200 тысяч евро приобретен 29-летний нападающий Александр Юшин, который с восьмью голами вместе с Мартином Секуличем из «Урала» делит первую строчку в списке бомбардиров турнира.

«Торпедо» — самая забивающая команда ФНЛ (39 мячей), однако форварда-киллера в распоряжении Кононова осенью не было.

Изначально рулевой черно-белых хотел сделать ставку на колумбийца Апонса, предыдущим клубом которого был молдавский «Шериф». Известный агент Дмитрий Селюк высмеял тогда это приобретение москвичей: «Я считаю, что это нулевой футболист. Вся ответственность по трансферу — на Олеге Кононове. До «Шерифа» Апонса был в Корее во второй лиге, и там у него один гол. Чем руководствовался Кононов?! Это будет провальный трансфер. В «Шерифе» не знали, как отделаться от него, игрок ниже плинтуса».

В ФНЛ 24-летний южноамериканец практически никак себя не проявил: шесть игр, одна результативная передача. В сентябре «Торпедо» расторгло с ним контракт. Селюк тут же похвалил москвичей за умение признавать свои ошибки.

Далее за статус основного форварда боролись 20-летний Александр Чупаев (три гола) и 29-летний Максим Максимов (пять мячей и один результативный пас).

Теперь они, по всей видимости, оба станут игроками ротации. Юшин — воспитанник академии «Спартака». В его активе 45 матчей и пять голов в РПЛ в составе «Урала».

Вторым новичком москвичей стал 26-летний опорный полузащитник Хетаг Хосонов. Кононов решил возродить связку Хосонов-Нетфуллин, которая здорово проявила себя в прошлом сезоне в «Химках».

Равиль еще летом отправился по маршруту «Химки» — «Торпедо». Теперь его примеру последовал и Хетаг. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в РПЛ и набрал три балла по системе «гол плюс пас». Его трансфер обошелся автозаводцам в полмиллиона евро.

Кроме того, москвичи решили создать вариативность на флангах атаки. К команде на правах свободного агента присоединился 24-летний левый вингер сборной Киргизии Гулжигит Алыкулов. По позиции он прямой конкурент Ираклия Манелова. Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в «Немане»: 8+3 в 27 матчах чемпионата Белоруссии.

Вместе с тем «Спартак» отозвал из аренды в «Торпедо» 20-летнего правого защитника/полузащитника Юрия Коледина. В октябре-ноябре он стал проходить в состав команды Кононова, отдал результативный пас в игре с «Тюменью» (3:0) и забил «Алании» (3:0).

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал»: дальше без Бикфалви и Ионова

«Урал» определился с новым главным тренером. Им стал 42-летний Сергей Томаров. С июня по сентябрь прошлого года специалист уже работал в клубе из Екатеринбурга, входил в штаб Евгения Аверьянова. Ранее он долгое время трудился в системе «Уфы».

Напомним, в последних четырех турах осенней части сезона обязанности рулевого команды исполнял Олег Шатов. При нем «Урал» набрал 10 очков. Однако у экс-полузащитника сборной России и «Зенита» нет соответствующей лицензии, чтобы на длинной дистанции работать главным тренером в ФНЛ. При этом он остался в штабе «шмелей».

Наконец, еще одним помощником Томарова стал бывший тренер сборной России и экс-наставник «Ахмата» Мирослав Ромащенко. Некоторые специалисты полагают, что именно он будет руководить командой весной. Ромащенко не чужой для Екатеринбурга человек. До перехода в московский «Спартак» отыграл 62 матча за «Уралмаш».

В январе «Урал» решил расстаться с опытными исполнителями. После восьми с половиной сезонов (227 матчей, 61 гол, 22 голевые передачи) команду покинул форвард Эрик Бикфалви. Главная причина — КПД 36-летнего румына (1+1 в 11 турах).

В принципе, Олег Шатов намекал на расставание с легендой клуба еще в декабре в ходе большой пресс-конференции: «Мы все прекрасно понимаем, что Эрик большой профессионал, большой человек, легенда клуба, но его статистика... Нас, как тренерский штаб, не устраивает, что нападающий забил один гол, плюс травмы, возраст. Мы думаем, как нам поступить. Ищем нападающего, который сможет помочь нам с забитыми мячами. У нас есть Секулич, у нас есть молодой Максим Воронов, который отлично провел эту часть сезона для 17-летнего парня. Хотя у него были и спады».

Сам Бикфалви очень тепло попрощался с «Уралом»: «Я благодарен за то, что был частью этой команды на протяжении стольких лет! Дети (в Екатеринбурге. — Прим. «СЭ») носят мои футболки! Исполнилась моя самая большая мечта в футболе — оставить после себя для молодых поколений вдохновение и любовь к этому виду спорта со страстью и решимостью! Мой совет напоследок: верьте в себя, рискуйте и осмеливайтесь создавать яркие и безумные моменты на поле».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не будет в «Урале» и Алексея Ионова. Бывший игрок «Зенита», «Динамо», ЦСКА, «Краснодара» и сборной России в 35 лет решил завершить карьеру и посвятить себя тренерству.

При Евгении Аверьянове Ионов в этом сезоне довольно часто выходил в старте «шмелей» на месте правого инсайда, забил два гола, отдал три результативные передачи. Шатов перешел на схему в три центральных защитника, и в последних четырех турах Алексей суммарно провел на поле 39 минут, выходя на замену и играя центрфорварда. Роль латералей у Шатова выполняли Бевеев, Гогличидзе (Маргасов, Малькевич).

Еще до нового года «Урал» пополнился двумя перспективными футболистами. Оба взяты в аренду.

Во-первых, это воспитанник «Краснодара», 20-летний атакующий полузащитник Дмитрий Кучугура. В сезоне-2021/22 провел одну минуту в РПЛ за основу «быков» в игре... с «Уралом»! Левоногий хавбек считается одним из самых креативных игроков своего поколения.

Во-вторых, воспитанник «Зенита» Даниил Кузнецов. В первой половине сезона-2021/22 он входил в заявку команды Сергея Семака на матчи РПЛ и даже четыре раза появлялся на поле в концовке встреч.

В 2022-м перешел в «Рубин», но и в Казани пробиться в основу ему пока не удалось. Во всяком случае, в РПЛ. В Кубке Рашид Рахимов давал шансы молодому футболисту, и он в целом ими пользовался. Так, играя на позиции правого инсайда, Кузнецов забил и отдал в матче с «Акроном» (4:0), а также отметился голом в ворота «Факела» (2:0).

Фото ФК «Арсенал» (Тула)

«Арсенал»: Калмыков — спасение от всех бед?

Тульский «Арсенал» здорово начал сезон, лидировал, но затем угодил в яму. 11 туров без побед! Рулевой «оружейников» Александр Сторожук периодически сетовал на невысокую реализацию.

Действительно, найти замену лучшему бомбардиру ФНЛ прошлого сезона Джонатану Окоронкво пока тулякам так и не удалось. Нигериец, права на которого принадлежали «Краснодару», за 800 тысяч евро перешел в турецкий «Хатайспор», но провел в суперлиге всего шесть игр, не отметившись результативными действиями. Сейчас он травмирован.

Осенью основная угроза туляков в атаке исходила от 22-летнего Максима Турищева: пять мячей и один голевой пас. От арендованного у «Ботева» 18-летнего нигерийца Малика Одейинки ждали большего — всего два гола.

В итоге в «Арсенале» решили сделать ставку на более опытного центрфорварда и за 50 тысяч евро купили у «Родины» 30-летнего Амура Калмыкова. Этот сезон складывается для габаритного нападающего (191 см) не слишком удачно. В матче пятого тура против «Чайки» он получил травму головы и выбыл из строя на полтора месяца. Пока в его активе три балла по системе «гол плюс пас».

Кроме того, туляки укрепили опорную зону, купив у «Балтики» за 70 тысяч евро 22-летнего Тиграна Аванесяна. При Александре Грищенко он являлся игроком старта калининградцев, однако с приходом Андрея Талалаева вскоре перестал попадать в состав (в центре поля у нового тренера играли Мендель и Петров).

Еще одним новичком «оружейников» стал 27-летний левый полузащитник сборной Доминиканы Эдарлин Рейес, последним клубом которого был казахский «Елимай».

Фото ФК СКА-Хабаровск

Хабаровск пригрозил ивуарийскому форварду дисквалификацией

В «СКА-Хабаровск» разразился скандал. Ивуарийский нападающий Шарль не явился в клуб после отпуска и не полетел с армейцами на первый сбор. В этом сезоне 24-летний форвард провел в ФНЛ 12 игр и отметился дублем в ворота «Уфы». По всей видимости, африканский нападающий, обладающий весьма высокой скоростью, намерен продолжить карьеру в другой команде лиги.

«СКА-Хабаровск» не намерен мириться с этой ситуацией и на своем сайте выступил с резким заявлением. Армейцы считают, что кто-то из конкурентов пытается увести у них игрока: «С большим разочарованием вынуждены сообщить, что футболист-профессионал нашего клуба Жан Шарль Оливье Яо до настоящего времени не прибыл в расположение клуба. Как следствие, игрок не прошел углубленное медицинское обследование и не летит с командой на первый учебно-тренировочный сбор. ФК «СКА-Хабаровск» неоднократно предупреждал Шарля о недопустимости такого поведения, как и об отсутствии у него веских оснований для досрочного расторжения трудового договора. Более того, мы не раз сообщали ему о готовности вести переговоры с другими клубами о его трансфере на очень адекватных условиях. Однако ни одного официального запроса к нам не поступало.

В случае если Шарль продолжит деструктивное поведение, ФК «СКА-Хабаровск» будет отстаивать свои интересы в юрисдикционных органах ФИФА и РФС. Самому игроку в этом случае будет грозить дисквалификация, а также обязательство выплатить клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта и возместить все понесенные в связи с этим расходы».