«Алания» на грани банкротства. Сборы отменяют, состав распродают, дубль упраздняют

В руководстве подтвердили перемены.

У владикавказской «Алании» большие проблемы. Ходившие недавно слухи о тяжелой финансовой ситуации в клубе подтвердились официально. Соответствующее обращение 30 декабря сделал вице-президент «Алании» Данил Гуриев.

Бюджет сокращен, состав омолаживается

В своем заявлении Гуриев отметил успехи клуба в последние годы: «На протяжении последних 5 лет наша команда демонстрировала хорошие результаты и стремилась к высокому уровню, благодаря совместным усилиям всех, кто вовлечен в развитие клуба. Что-то получалось, а что-то нет. Но одно можно сказать точно — мы гордимся тем, что об «Алании» снова заговорила вся страна и клуб по праву занимает достойное место в российском футболе».

Однако вице-президент добавил, что у «Алании» также появились проблемы: «Текущая экономическая ситуация и ряд внешних факторов поставили перед нами серьезные вызовы. В связи с этим руководство клуба вынуждено принять сложное, но необходимое решение о сокращении бюджета».

Кроме того, Гуриев добавил, что в «Алании» дадут дорогу молодым: «Одновременно мы берем курс на омоложение нашего состава, что позволит дать шанс молодым и перспективным футболистам раскрыть свой потенциал и внести свой вклад в будущее команды».

При этом вице-президент добавил, что руководство приложит все усилия, чтобы сохранить клуб: «Алания» всегда была и остается символом и гордостью Осетии. Мы уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости клуба. Мы приложим все усилия, чтобы сохранить наш клуб и его традиции, обеспечить достойные условия для работы и подготовки команды, а также продолжить радовать наших болельщиков», — подытожил Данил Владимирович.

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев. Фото ФК «Алания»

Сборы под угрозой, дубль закрывают

Впервые о проблемах в «Алании» стало известно еще неделю назад — тогда инсайдер Анар Ибрагимов сообщил, что зимние сборы владикавказцев в Турции могут не состояться, а клуб сдал авиабилеты.

Другой журналист, автор Telegram-канала «ФНЛ с Ильевым», тогда дополнил картину — она оказалась еще печальнее. По данным Сергея Ильева, кризис «Алании» не ограничивался возможным переносом сборов в Россию. Проблемы «барсов» были куда глубже — у владельца клуба Владимира Гуриева, предположительно, прошли обыски, связанные с недостроенным стадионом, а сам Гуриев, в свою очередь, «охладел к проекту» и больше не хочет его финансировать.

После обращения вице-президента клуба Ильев дал новый расклад по ситуации в «Алании» и рассказал, в чем будет заключаться сокращение бюджета. По обновленной информации, сборов за границей не будет вообще — «барсы» проведут их дома. Кроме того, нынешнему составу и тренерскому штабу во главе со Спартаком Гогниевым предложат понижение условий личных контрактов. Журналист отдельно отмечает, что отказ кого-либо от обновленных соглашений «может привести к коллапсу».

В качестве антикризисных мер «Алания» также готова рассматривать предложения по всем футболистам, включая лидеров клуба вроде вратаря Ростислава Солдатенко. Финальным пунктом сокращения станет закрытие дубля «Алании», выступающего во второй лиге.

«Президент «Алании Владимир Гуриев устал в одиночку тащить лямку, попутно возводя стадион. Он только официально вложил в этот проект 400 миллионов рублей — и столько же неофициально. Республика ему не помогает. Вопрос, видимо, уже больше политический. Сейчас, когда нашли несоответствия в строительстве арены, чаша терпения Гуриева, еще и выделяющего средства на СВО, переполнилась, отсюда и такие радикальные шаги», — написал Ильев.

Главный тренер команды Гогниев уже подтвердил, что останется в клубе: «Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить «Аланию», — процитировала тренера пресс-служба команды.

«Алания» после 21 тура первой лиги набрала 18 очков и занимает предпоследнее, 17-е место. Владикавказцы проиграли пять из шести последних встреч.