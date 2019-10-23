«Торпедо» обыграло «Чайку», «Чертаново» вырвало победу у «Текстильщика»

«Торпедо» в 19-м туре Олимп-ФНЛ дома обыграло «Чайку» — 2:1. В составе хозяев дубль оформил Иван Сергеев, у гостей забил Игорь Безденежных, арендованный у «Уфы».

В параллельной встрече «Чертаново» вырвало победу у «Текстильщика» — 1:0. На 86-й минуте забил Владислав Сарвели.

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Торпедо» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 2:1 (1:0)

Голы: Сергеев, 16 (1:0). Сергеев, 48 (2:0). Безденежных, 52 (2:1).

«Торпедо» (Москва): Кеняйкин, Шишкин (Орехов, 70), Самсонов, Шоркин, Божин, Шустиков, Магаль (Елисеев, 74), Калугин, Самошников, Сергеев (Багаев, 84), Лебеденко (Галоян, 57).

«Чайка» (Песчанокопское): Киселев, Васильев, Бычков, Демченко (Вяткин, 90+1), Гогличидзе, Безденежных (Леонтьев, 85), Карташов, Павленко (Хохлачев, 70), Белоус, Машнев, Коротаев (Подбельцев, 75).

Предупреждения: Павленко, 26. Калугин, 32. Шишкин, 39. Машнев, 80.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

23 октября. Москва. Стадион ««Торпедо» им. Э. А. Стрельцова».

«Чертаново» (Москва) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (0:0)

Гол: Сарвели, 86.

«Чертаново» (Москва): Ломаев, Горшков, Солдатенков, Редькович, Бартасевич, Герчиков (Завезен, 68), Пруцев, Витюгов (Рудковский, 76), Ежов (Великородный, 60), Сарвели (Камышев, 89), Цыпченко (Канищев, 81).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Н.Радченко, Фомин, Чибиров, Сиротов, Гайдуков (Попов, 59), Батов, Мухаметзянов, Сидоров, Горюшкин, Юрченко (А.Радченко, 64).

Предупреждения: Смирнов, 57. Витюгов, 63. Сарвели, 75. Н.Радченко, 75. Чибиров, 75. Горюшкин, 83. Батов, 90+4.

Судья: Васильев (Ижевск).

23 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».