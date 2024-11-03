«Торпедо» — «Алания»: видеообзор матча первой лиги

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«Торпедо» дома обыграло «Аланию» в матче 17-го тура первой лиги — 3:0.

«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ с 33 очками. «Алания» идет на 16-й строчке с 17 очками.