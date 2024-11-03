«Енисей» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Енисей» дома обыграл «Ротор» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

«Енисей» идет на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками. «Ротор» занимает десятую строчку с 22 очками.