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«Енисей» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Енисей» дома обыграл «Ротор» в матче 17-го тура первой лиги — 2:0.

«Енисей» идет на седьмом месте в турнирной таблице ФНЛ с 23 очками. «Ротор» занимает десятую строчку с 22 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Ротор
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 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 17 8 9 0 32-13 33
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 17 6 10 1 15-10 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Енисей 17 7 2 8 18-20 23
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 Ротор 17 5 7 5 12-13 22
11
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 17 5 4 8 14-13 19
14
 Сокол 17 4 7 6 9-18 19
15
 Алания 17 4 5 8 11-17 17
16
 Уфа 17 4 5 8 17-23 17
17
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 14:00
Енисей – Ротор
 2 : 0
2.11 14:00
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2.11 16:00
Уфа – КАМАЗ
 2 : 1
2.11 19:00
Торпедо – Алания
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3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
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Чайка – Тюмень
 - : -
3.11 19:00
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Сочи

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Константин Плиев

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