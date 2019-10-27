«Луч» и «Краснодар-2» сыграли вничью

«Луч» сыграл вничью с «Краснодаром-2» (1:1) в матче 20-го тура Олимп-ФНЛ.

У хозяев отличился Антон Кротов, у гостей — Андрей Ивашин. «Луч» набрал 20 очков и занимает 16-е место. У «Краснодара-2» 14-я позиция при аналогичном количестве очков.

В следующем туре «Луч» на выезде сыграет с «Томью», а «Краснодар-2» примет «Авангард».

Олимп-ФНЛ

20-й тур

«Луч» (Владивосток) — «Краснодар-2» — 1:1 (0:0)

Голы: Ивашин, 61 (0:1). Кротов, 78 (1:1).

«Луч»: Пономаренко, Марущак, Степанец, Насадюк, Стеклов, Абазов, Носов, Макаренко (Кротов, 63), Катрич (Квеквескири, 64), Алиев (Гордиенко, 46), Кутьин.

«Краснодар-2»: Адамов, Бородин, Бочко, Марков (Шершнев, 83), Мартынов, Ивашин, Якимов, Мацукатов (Стежко, 76), Жигулев (Таранов, 90+3), Сергеев, Онугха.

Предупреждения: Макаренко, 7. Мартынов, 39. Марущак, 51. Степанец, 54. Стеклов, 76. Гордиенко, 81. Носов, 90+1. Онугха, 90+1.

Судья: Шадыханов (Москва).

27 октября. Владивосток. Стадион «Динамо».