Беленов: «Никто в «Уфе» не собирается бойкотировать даже тренировку»
Вратарь «Уфы» Александр Беленов заявил в интервью «СЭ», что футболисты не намерены бойкотировать матчи или тренировки из-за долгов по премиальным.
«Нет, таких мыслей нет. Даже не то что матч — тренировку никто не собирается бойкотировать! Все ребята стараются качественно выполнять свою работу. Будем играть, стараться радовать наших болельщиков, нужно достойно завершить календарный год. Но финансовый вопрос остается актуальным, и все надеются, что какие-то подвижки будут», — рассказал Беленов «СЭ».
По словам голкипера, задолженность не ограничивается текущим годом.
«За весь календарный год мы не видели премиальных. И, по-моему, еще за прошлый год нам должны. Хочется думать о футболе. В принципе, мы это и стараемся делать, выходя на поле. Но, возвращаясь в раздевалку, понимаем, что финансовый вопрос остается актуальным», — подчеркнул вратарь.
После 18 туров «Уфа» с 23 очками занимает десятое место в Первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|18
|16
|1
|1
|55-15
|49
|
2
|Урал
|18
|11
|4
|3
|31-11
|37
|
3
|Торпедо
|19
|10
|5
|4
|30-16
|35
|
4
|Сочи
|19
|10
|4
|5
|28-22
|34
|
5
|Велес
|20
|9
|5
|6
|27-27
|32
|
6
|Спартак Кс
|19
|8
|5
|6
|26-26
|29
|
7
|Шинник
|19
|6
|10
|3
|23-19
|28
|
8
|Челябинск
|19
|8
|3
|8
|29-29
|27
|
9
|Волга
|20
|7
|4
|9
|24-27
|25
|
10
|Уфа
|19
|5
|8
|6
|22-22
|23
|
11
|Ротор
|19
|5
|7
|7
|26-22
|22
|
12
|СКА-Хабаровск
|19
|5
|5
|9
|25-29
|20
|
13
|Арсенал
|18
|5
|5
|8
|22-37
|20
|
14
|Ленинградец
|19
|4
|6
|9
|16-30
|18
|
15
|Нефтехимик
|19
|5
|2
|12
|14-27
|17
|
16
|КАМАЗ
|18
|4
|5
|9
|24-31
|17
|
17
|Енисей
|18
|4
|5
|9
|20-35
|17
|
18
|Текстильщик
|18
|2
|6
|10
|14-31
|12
|14.11
|16:30
|Волга – Торпедо
|0 : 1
|15.11
|08:00
|СКА-Хабаровск – Ленинградец
|1 : 0
|15.11
|13:00
|Челябинск – Велес
|4 : 2
|15.11
|14:30
|Уфа – Спартак Кс
|3 : 3
|15.11
|17:00
|Сочи – Шинник
|0 : 0
|25.11
|15:00
|Нефтехимик – Ротор
|2 : 1
|25.11
|18:00
|КАМАЗ – Енисей
|- : -
|26.11
|17:00
|Урал – Арсенал
|- : -
|26.11
|19:00
|Нижний Новгород – Текстильщик
|- : -
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|20
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|15
|
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|7
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|9
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|14
|1
|5
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|16
|1
|5