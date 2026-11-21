Беленов: «Никто в «Уфе» не собирается бойкотировать даже тренировку»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов заявил в интервью «СЭ», что футболисты не намерены бойкотировать матчи или тренировки из-за долгов по премиальным.

«Нет, таких мыслей нет. Даже не то что матч — тренировку никто не собирается бойкотировать! Все ребята стараются качественно выполнять свою работу. Будем играть, стараться радовать наших болельщиков, нужно достойно завершить календарный год. Но финансовый вопрос остается актуальным, и все надеются, что какие-то подвижки будут», — рассказал Беленов «СЭ».

По словам голкипера, задолженность не ограничивается текущим годом.

«За весь календарный год мы не видели премиальных. И, по-моему, еще за прошлый год нам должны. Хочется думать о футболе. В принципе, мы это и стараемся делать, выходя на поле. Но, возвращаясь в раздевалку, понимаем, что финансовый вопрос остается актуальным», — подчеркнул вратарь.

После 18 туров «Уфа» с 23 очками занимает десятое место в Первой лиге.