Отбывший дисквалификацию за допинг Обухов подписал контракт с «Оренбургом»
14:23
«Оренбург» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Обуховым.
Срок соглашения с 29-летним россиянином не уточняется.
ФК «Оренбург» заключил соглашение с Владимиром Обуховым— ФК Оренбург (@fcorenburg) December 9, 2021
Владимир Обухов (Россия), нападающий 1992 г.р.
Выступал за ФК «Спартак» (Москва), «Торпедо», «Кубань», «Мордовия», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и молодежные команды сборной России.
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Предыдущим клубом Обухова был «Ростов». 19 июля ФИФА объявила о дисквалификации футболиста за нарушение антидопинговых правил на полгода. 9 августа «Ростов» объявил о расторжении контракта с игроком.
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