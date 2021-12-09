Отбывший дисквалификацию за допинг Обухов подписал контракт с «Оренбургом»

ФК «Оренбург» заключил соглашение с Владимиром Обуховым



Владимир Обухов (Россия), нападающий 1992 г.р.



Выступал за ФК «Спартак» (Москва), «Торпедо», «Кубань», «Мордовия», «Тамбов», «Сочи», «Ростов» и молодежные команды сборной России.

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