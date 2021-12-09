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Допинг

Отбывший дисквалификацию за допинг Обухов подписал контракт с «Оренбургом»

14:23
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«Оренбург» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Обуховым.

Срок соглашения с 29-летним россиянином не уточняется.

Предыдущим клубом Обухова был «Ростов». 19 июля ФИФА объявила о дисквалификации футболиста за нарушение антидопинговых правил на полгода. 9 августа «Ростов» объявил о расторжении контракта с игроком.

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Иван Торопцев все материалы автора
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