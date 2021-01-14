Интервью «СЭ» дал один из лучших молодых футболистов России прошлого года.

Во время медицинского осмотра «Локомотива» несколько минут пообщались с 21-летним хавбеком. Станислав рассказал про свой отпуск, лучшие места в Осетии и подробности истории, которую хочет поскорее забыть.

— Как ты провел отпуск? Слышал, что ездил домой в Осетию.

— Да, я каждый год стараюсь ездить домой. Считаю, что Новый год — семейный праздник. Спокойно посидели с близкими, отпраздновали, и я начал готовиться.

— Там много красивых мест. Они тебя до сих пор восхищают или уже привык?

— Когда долгое время находишься в Москве, где нет такого пейзажа, потом приезжаешь домой и видишь эти снежные горы — это восхищает. А когда еще есть возможность заехать на вершины на машине, открывается прекрасный вид, ты просто смотришь и наслаждаешься этим.

— Какие самые красивые места в Осетии?

— Мидаграбинские водопады — туда надо ехать летом. Зимой там не такой вид. Очень красивые ущелья: Цейское, Кармадонское. Там много крутых мест.

— Как не набрать вес в отпуске в Осетии?

— Довольно сложно. (Смеется.) Нужно сразу понимать, что предстоит набирать форму, поэтому необходимо контролировать свои желания.

— Насколько ты превысил норму?

— Еще неизвестно (мы разговаривали в промежутке между посещением кабинетов на медосмотре. - Прим. С. Т.), сейчас посмотрим. (Смеется.) Надеюсь, все нормально. До Нового года еще ел пироги, а после только правильное питание.

Станислав Магкеев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Какая в Осетии ситуация с COVID?

— На Кавказе примерно так же, как и везде. Никто до конца не понимал, что это за вирус. Было тяжело, госпитали были переполнены. Сейчас ситуация стабилизировалась, вроде идет на спад.

— Видел, что в очереди на одну из процедур ты смотрел «Что было дальше?». Как тебе?

— Весело. Когда сидишь, ждешь своей очереди, надо как-то коротать время.

— Видел выпуск, где Алексей Щербаков сказал, что все футболисты — нетрадиционной ориентации?

— Смотрел тот выпуск. Щербаков говорил это в шутку, поэтому мое отношение к нему и к шоу никак не поменялось.

— У «Локомотива» не очень удачно сложилась первая часть сезона. Реально выкарабкаться?

— Будет тяжело, но это реально. Надо выигрывать каждый матч, а в конце сезона уже посмотрим на таблицу.

— Ты в эту паузу хоть как-то выдохнул?

— Да, чувствую, что перезагрузился. Было тяжело морально: болезнь, травма, и после этого я чуть потерял ритм, так как не было тренировок. Но сейчас психологически перезагрузился, так что все нормально.

Станислав Магкеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Как на тебе сказалась та история, когда тебя с Владом Игнатьевым наказали за нарушение режима?

— Это был очень большой и важный урок. Думаю, все происходит в нужное время. Я учусь. Нужно понимать, что ты несешь какую-то ответственность, что маленькие детишки хотят равняться на тебя, поэтому эта ситуация меня многому научила.

— Как на ту ситуацию отреагировали дома?

— Отрицательно, но я это и сам понимал. Положительно никак не отнесешься к такому. Сначала отругали, но потом, естественно, поддержали, потому что это довольно-таки неприятная ситуация.

— Перед семьей было стыдно или неудобно?

— Конечно, мне было стыдно и неудобно перед семьей, командой, болельщиками. Но так случается в жизни.

— С Николичем был серьезный разговор?

— Да, конечно. Но он останется между нами.

— Вас отстранили от команды.

— Ну, вы все видели сами.

— Чему тебя научила вся эта история? Может, лучше выбирать компанию?

— Дело тут не в компании. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что ты делаешь.