Легенде Самары было всего 42.

Не стало Дениса Ковбы. Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», где белорусский игрок провел 12 сезонов, он оказался в реанимации с коронавирусной инфекцией и не смог победить болезнь.

«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность. Приносим глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении самарского клуба.

Неделю назад бывшая жена Ковбы Надежда писала в Instagram, что Денис находится в тяжелом состоянии: «Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей Дениса Ковбу. Он в крайне тяжелом состоянии. Сейчас можно только молиться и ждать».

Сегодня она в своем аккаунте простилась с бывшим мужем: «Прощай, Денис. Мы всегда будем тебя любить и помнить».

Пост бывшей жены футболиста.

Денис завершил карьеру в «Химках» в 2012 году. Но его главный клуб, конечно, «Крылья Советов». За Самару Денис провел 288 матчей во всех турнирах, завоевал бронзу в 2004 году, а также играл в финале Кубка России.

В последние годы Ковба работал скаутом для российских команд.

Также Денис пытался реализовать себя как тренер: с 2018 по 2021 год он работал с основой и дублем «Витебска».

Как выяснил «СЭ», «Крылья Советов» будут помогать семье Дениса. «Сейчас клуб связывается с его близкими. Каким-то образом будем помогать. Каким — еще не знаем», — сообщил источник в клубе.

От бывшей супруги Надежды у Ковбы двое сыновей: 14-летний Платон и 11-летний Захар.

«Ковба — один из тех, кто жил «Крыльями». Как реагируют на смерть экс-игрока бывшие партнеры

Гаджи Гаджиев, бывший главный тренер «Крыльев Советов», рассказал, что Ковба невероятно любил самарский клуб.

«Ковба — один из тех, кто жил «Крыльями». Самара — один из наиболее футбольных городов. Могу так сказать, потому что работал во многих городах, в разных лигах, объездил всю страну. Мне кажется, Самара в этом плане отличается именно такими людьми. Когда открывали мемориальную доску Борису Казакову, приходили болельщики с 50-летним и даже более стажем. У них традиции хранятся лучше, чем в других городах. Помню, посещаемость стадиона «Металлург» в 2004-м была лучшей в Восточной Европе, хотя арена старенькая. Денис жил футболом. Царство ему небесное, пусть земля будет пухом», — цитирует Гаджиева ТАСС.

Андрей Тихонов отметил, что Ковба был очень дружелюбным.

«Мы с ним играли: открытый, веселый парень, душа компании. Практически никогда не говорил и всегда улыбался. Ужасно просто. Коронавирус никого не жалеет», — сказал Тихонов в интервью ТАСС.

Иржи Ярошек очень надеялся, что Ковба справится с болезнью.

«Денис был очень веселый, очень дружный. Тяжело, конечно, говорить, что его нет. Это большая потеря для всех футбольных и нефутбольных людей. Он был очень классным футболистом. Я надеялся, что его спортивный организм поборется с этой болезнью... Очень тяжело», — сказал он в беседе с «СЭ».

Другой экс-партнер Ковбы — Денис Колодин — выразил соболезнования семье и близким игрока.

«Денис — хороший, добрый человек, отличный футболист. Очень неожиданное известие. Вроде он всегда здоровый был, у него отличная семья. Приношу его близким свои соболезнования в связи с такой трагедией. В последнее время мы с ним очень редко виделись», — сказал Колодин «СЭ».