Зобнин получил травму перед матчем с «Краснодаром»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму на тренировке в Тарасовке, информирует официальный сайт красно-белых. У 25-летнего российского футболиста было выявлено мышечное повреждение. Сроки восстановления хавбека станут ясны после дополнительного обследования.
Занятия проходили под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.
В воскресенье, 6 октября, «Спартак» сыграет в гостях с «Краснодаром» в матче 12-го тура чемпионата России.
Ранее стало известно, что Зобнин получил вызов в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (10 октября, Москва) и Кипром (13 октября, Никосия)
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https://spartak.com/news/2019-10-03-zobnin_poluchil_travmu_na_trenirovke/