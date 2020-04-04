Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, чем занимается на карантине.

— С момента приостановки чемпионата я был в Самаре. Сначала паузу объявили до 17 марта. Я все это время никуда не выходил с базы, тренировался. Через неделю сказали, что продлевают до 1 апреля. Тогда подумал, что все может затянуться надолго. И меня отпустили домой. Сейчас уже в родном Новороссийске, с девушкой.

— На базе игроки спокойно ожидали решения?

— Да, там были иностранцы, несколько дублеров, плюс персонал. Сейчас остались только легионеры, продолжают тренироваться.

— Как вообще они переживают пандемию в чужой стране и тысячах километров от дома?

— Им тяжелее всего приходится, особенно если на базе живешь, да и наш тренерский штаб остался в Самаре. Иностранцам ведь никак не улететь. Пытаются раздобыть разрешение, чтобы вернуться на родину, но пока не получается.

— Как проходят ваши дни в изоляции?

— Тренируюсь, играю в Dota 2 и FIFA, всякие настольные игры — карты, домино, нарды. Могу по телевизору несколько фильмов подряд посмотреть. Сейчас смотрим веселый сериал «Половое воспитание».

— А как вы питаетесь? Еду заказываете?

— Родители ходят в магазин, обычно быстрыми вылазками с самого утра. Конечно, надевают перчатки и маски, используют несколько антисептиков, не дотрагиваются до поверхностей. Когда я ехал, открывал дверь через кофту.

— Многие сейчас сидят в социальных сетях, играют в приставку, смотрят фильмы. А вы нашли полезное занятие для изоляции?

— Заниматься саморазвитием, поддерживать тело в тонусе, правильно питаться, работать на коврике с гантелями, на тренажерах. Если есть велик или дорожка — вообще супер! (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Антона Зиньковского читайте здесь