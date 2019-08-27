Жоау Мариу: «Не хотел бы играть против «Интера» в Лиге чемпионов»
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу, который стал игроком «Локомотива», прокомментировал свой переход. Аренда рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.
— Правда, что у вас было много вариантов? Если да, то почему выбрали «Локомотив»?
— Мне легко дался трансфер. Я поговорил с генеральным директоров и понял, что здесь я могу реализовать свои мечты и свои возможности. Да, я разговаривал и с другими клубами. Но гораздо важнее, что я принял решение играть здесь.
— Что вам говорили о Семине?
— Я говорил с другими игроками, например, с Эдером. Мы говорили в том числе о Семине. Я получал только положительные отзывы. Мне говорили, что здесь легко адаптироваться.
— Что вы слышали о России?
— Я уже пятый раз в России, в том числе приезжал во время чемпионата мира. Москва мне очень нравилась, и это — один из факторов моего выбора.
— Скоро будет жеребьевка Лиги чемпионов. У вас есть желание встретиться с «Интером»?
— Во-первых, до этого момента еще достаточно игр. Я лично не хотел бы играть против «Интера».
(Александр Рогулев)
Жоау Мариу стал игроком «Локомотива»