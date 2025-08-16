Жоао Виктор: «Мне грустно от ухода Роши из ЦСКА. Восхищаюсь его футболом»
Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе в ЦСКА.
— Ты знаешь, что пришел на место Виллиана Роши, который ушел в «Аль-Джазиру»?
— Я давно знаю Виллиана Рошу. Это парень, чьим футболом я восхищаюсь. Знаю, что он очень хорошо играл здесь, в ЦСКА. Мне грустно от его ухода, но он перешел, чтобы попробовать себя в другом чемпионате.
Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.
