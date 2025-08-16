«Ахмат» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 16 августа
«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в пятом туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозноме и начнется в 20.30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до игры.
Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можно в матч-центре нашего сайта.
После четырех туров чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место с 3 очками, предыдущим соперником грозненцев был «Зенит» (1:0). У «Крыльев Советов» — 8 очков и третья строчка.
Положение команд
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
Новости