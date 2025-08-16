«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России 16 августа

«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в пятом туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозноме и начнется в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

Встречу в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 20.25 мск, за 5 минут до игры.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можно в матч-центре нашего сайта.

После четырех туров чемпионата России «Ахмат» занимает 12-е место с 3 очками, предыдущим соперником грозненцев был «Зенит» (1:0). У «Крыльев Советов» — 8 очков и третья строчка.